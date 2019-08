Israëlisch leger bombardeert doelwitten in Syrië

Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen doelwitten in Syrië gebombardeerd om zo een aanval van Iraanse "killerdrones" op het grondgebied van Israël te verhinderen. De luchtmacht voerde een luchtaanval uit op het Syrische dorp Akraba, ten zuidoosten van Damascus, verklaarde legerwoordvoerder Jonathan Conricus vannacht aan de pers.

Volgens Israëlische informatie was de Quds-brigade, de elite-eenheid van de Iraanse Revolutionaire Garde, van plan om met drones doelwitten in het noorden van Israël aan te vallen. Die drones zouden springstoffen bevatten en dienst doen als raketten, luidde het. De Israëliërs houden Iran en Syrië voor de aanvalsplannen verantwoordelijk.

Het Israëlische leger is momenteel in verhoogde staat van paraatheid met de bedoeling om op "op elke mogelijke gebeurtenis te reageren", aldus nog Conricus. "We zullen actie ondernemen tegen eenieder die Israëlische doelen wil aanvallen."

Het Israëlische leger voert regelmatig aanvallen uit op doelwitten in het aangrenzende oorlogsland. Die bombardementen richten zich volgens waarnemers op strijdkrachten die banden hebben met Iran. Israël wil zo voorkomen dat zijn aartsvijand voet aan de grond krijgt in Syrië. De regering in Teheran onderhoudt namelijk nauwe banden met de Syrische president Bashar al-Assad en steunt talrijke milities die in de burgeroorlog aan de zijde van de regeringstroepen vechten.