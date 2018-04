Israël roept op tot actie tegen Syrië

Naar aanleiding van de jaarlijkse herdenking van de Holocaust, waarbij zes miljoen Europese joden tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven lieten, heeft de Israëlische premier Netanyahu opgeroepen tot actie tegen Syrië. Hij gruwelt van de gifaanval op de Syrische stad Douma en vindt dat er moet opgetreden worden tegen tiranieke regimes. "Die zouden kunnen leiden tot massavernietiging."

In Israël is het vandaag Jom Hasjoa, de Holocaust Herdenkingsdag. Daarbij wordt onder meer een minuut stilte gehouden voor de zes miljoen Europese joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven lieten.

Op een herdenkingsplechtigheid gisterenavond in Jeruzalem viel de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zwaar uit tegen Syrië. Hij reageert daarmee op de gifaanval in Douma (Syrië) afgelopen week.

Laksheid van het westen

De gebeurtenissen van de afgelopen dagen leren volgens de premier dat het opkomen tegen kwaad en agressie een missie is van elke generatie. “We zagen relschoppers met het hakenkruis zwaaien aan het hek bij Gaza. We zagen de Syrische kinderen die zijn afgeslacht met chemische wapens. Ons hart is verscheurd door de gruwelijke beelden”, benadrukt hij.

De Israëlische premier verwijt het westen ook laksheid tegenover de recente gebeurtenissen. "Het gebrek aan bereidheid van de Westerse machten om op te komen tegen het tirannieke regime leidde ertoe dat de mensheid later een veel hogere prijs betaalde", zegt hij.