"Israël heeft Oslo-akkoorden opgeblazen"

Israël heeft de befaamde Oslo-akkoorden van 1993 over Palestijnse autonomie "beëindigd". Dat heeft de Palestijnse president Mahmud Abbas gezegd tijdens een bijeenkomst in Ramallah van de Centrale Raad van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO. De Raad was samengekomen om de recente erkenning van Jeruzalem als Israëlische hoofdstad door VS-president Donald Trump te bespreken. "Er is geen Oslo meer", zei Abbas. Het besluit van Trump "is de kaakslag van de eeuw", aldus nog de voorzitter van de Palestijnse Autoriteit.

Abbas bevestigde ook dat de Amerikanen vorige week de Palestijnen Abu Dis, een buitenwijk van Jeruzalem, als hoofdstad van Palestina hebben aangeboden. "Maar onze eeuwige hoofdstad is Jeruzalem", zei hij.

Woordvoerder Salim Zanun van de Centrale Raad van de PLO zei dat de PLO haar erkenning van Israël "opnieuw in overweging moet nemen".

Die erkenning maakte deel uit van de destijds als historisch beschouwde Oslo-akkoorden. Door die erkenning kon Abbas' regering, de Palestijnse Autoriteit, opgericht worden. "Oslo" diende de weg vrij te maken voor een tweestatenoplossing (uitgaande van de VN-resoluties 242 en 338), maar bijna een kwarteeuw later is daar niets van in huis gekomen.