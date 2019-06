Iran na aankondiging nieuwe sancties VS: “permanent einde van de diplomatie”

Het Iraanse regime beschouwt de sancties die Amerikaans president Donald Trump gisteren aankondigde tegen opperste leider Ali Khamenei en minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif als “het permanente einde van het pad van de diplomatie”. Dat zegt de woordvoerder van Buitenlandse Zaken, Abbas Mousavi. President Hassan Rouhani noemde het Witte Huis dan weer “mentaal achterlijk”.

“De acties van het Witte Huis betekenen dat het mentaal achterlijk is”, aldus president Rouhani tijdens een televisietoespraak. “Het strategische geduld van Iran wil niet zeggen dat we bang zijn.” Rouhani voert als president het dagelijkse beleid over Iran, terwijl ayatollah Khameini de geestelijke leider van het land is.

“Trumps wanhopige regering vernietigt de vastgestelde internationale mechanismen die de wereldvrede en -veiligheid waarborgen”, tweette eerder Mousavi al na de nieuwe sancties die Trump gisterenavond aankondigde. “De nutteloze Amerikaanse sancties tegen de Iraanse leider en onze diplomatieke leider (minister van Buitenlandse Zaken Mohammed Javad Zarif, red.) hebben het pad naar een diplomatieke oplossing versperd.”

Trump stelde gisteren nieuwe “zware” sancties in tegen de hoogste geestelijke leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei (al had hij het zelf over ayatollah Khomeini’ die al in 1989 stierf), en tegen andere hoge Iraanse politici, waaronder minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif.

Die liet daarop weten dat het Amerikaanse leger “niks te zoeken heeft in de Perzische Golf”. “De hoogste leider van Iran is degene die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het vijandige gedrag van het regime”, zei Trump, die herhaalde dat Iran nooit de beschikking mag krijgen over kernwapens. De president trok zijn land vorig jaar terug uit de atoomovereenkomst met Teheran. Daarna legde hij ook al zware sancties op.

Welles-nietes

De Iraanse ambassadeur bij de Verenigde Naties heeft ook gevraagd aan de Verenigde Staten om te stoppen met hun “economische oorlog tegen het Iraanse volk”.

“Om de spanningen te matigen in de volledige Golfregio, moeten de VS stoppen met hun militaire avonturisme, zoals hun economische oorlog en het terrorisme tegen het Iraanse volk”, aldus ambassadeur Majid Takht Ravanchi tijdens een vergadering van de VN-Veiligheidsraad over zijn land.

Ondertussen zijn de Verenigde Staten en Iran verwikkeld in een welles-nietesspelletje over wie nu wel of niet wil onderhandelen. De Amerikanen betreuren naar eigen zeggen de “oorverdovende stilte” aan Iraanse zijde “terwijl de deur openstaat voor echt overleg”, zo zegt Amerikaanse adviseur voor de nationale veiligheid John Bolton.

Rohani reageerde meteen door te stellen dat de Amerikanen liegen. “De Amerikanen liegen als ze zeggen dat ze willen onderhandelen. Terwijl u oproept om te praten, vaardigt u sancties uit tegen onze minister van Buitenlandse Zaken”, zo klonk het.