Iran heeft Amerikaanse drone neergehaald

De Iraanse Revolutionaire Wachten hebben donderdag een Amerikaanse drone neergeschoten die het Iraanse luchtruim had geschonden. De 'spionagedrone' was het luchtruim binnengedrongen in Kuh-Mobarak, in de zuidelijke provincie Hormozgan. Dat heeft de Iraanse staatstelevisie bekendgemaakt.

Volgens de Revolutionaire Wachten betrof het een drone van het type Global Hawk (van de Amerikaanse fabrikant Northrop Grumman). Het toestel werd neergeschoten door hun luchtmacht in de kustprovincie Hormozgan, aldus Press TV, het Engelse kanaal van de staatstelevisie.

De spanningen in de regio lopen al langer op, maar een incident in de Golf van Oman vorige week lijkt alles in een stroomversnelling te brengen. Twee tankers claimden aangevallen te zijn en volgens de VS zat Iran achter de aanval.

