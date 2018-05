Iran drijft spot met beschuldiging Israël

Iran heeft gereageerd op de beschuldigingen van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Die zei gisteren dat zijn land “sluitend bewijs” heeft dat Iran een geheim atoomprogramma heeft om kernwapens te verkrijgen. Volgens Iran een “perfect getimede” uitspraak.

“Een perfecte timing”, dat schreef de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif, op Twitter. Netanyahu "doet pseudo-onthullingen enkele dagen voor 12 mei." Zarif verwijst daarmee naar de beslissing die de Amerikaanse president Trump binnen twee weken zal nemen. Mogelijk stappen de Verenigde Staten dan uit het nucleaire akkoord dat ze met Iran hebben.

Federica Mogherini

In een voorlopige reactie zegt de hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de Europese Unie, Federica Mogherini, dat Israël tot dusver nog geen bewijzen heeft gegeven waaruit zou blijken dat Iran het nucleair akkoord uit 2015 niet naleeft.

Daarnaast benadrukt ze ook dat het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) niet gebaseerd is op "goede trouw", maar wel op "concrete engagementen, verificatiemechanismen en erg strenge controle" door het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). "Het IAEA heeft tien rapporten gepubliceerd die attesteren dat Iran zijn engagementen volledig naleeft”, aldus Mogherini.

Mogherini stelt in een mededeling ook dat Israël zich met zijn beschuldigingen tot de gepaste organen moet wenden en dat ze de beoordeling van het IAEA wil afwachten.

President Trump

De Amerikaanse president Donald Trump reageerde in een videoboodschap op de uitspraak van Israël. Volgens hem bevestigen de beschuldigingen van de Israëlische premier Netanyahu zijn standpunt tegenover het huidige nucleair akkoord met Iran. “Dat betekent niet dat ik geen nieuw akkoord zou onderhandelen, maar wat er vandaag is gebeurd en wat we daaruit leerden heeft getoond dat ik 100 procent gelijk had over het nucleair akkoord met Iran.”

(Lees verder onder tweet)

Pres. Trump is jumping on a rehash of old allegations already dealt with by the IAEA to “nix” the deal. How convenient. Coordinated timing of alleged intelligence revelations by the boy who cries wolf just days before May 12. But Trump’s impetuousness to celebrate blew the cover. https://t.co/5gxmmZcrF7 — Javad Zarif (@JZarif) 30 april 2018

Mike Pompeo

Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, heeft intussen gereageerd. Volgens hem is de informatie die Israël gisteren onthulde “authentiek”. Pompeo had zondag nog een ontmoeting met de Israëlische premier Netanyahu. Hij werd toen al op de hoogte gebracht van de informatie die Israël had.

Netanyahu illustreerde zijn beschuldigingen ook met enkele documenten en slides. "Ik weet dat er mensen zijn die beweren dat de documenten niet authentiek zijn, maar ik kan u bevestigen dat ze wel degelijk echt en authentiek zijn", zei Pompeo.

"We hadden al geruime tijd kennis van het materiaal en we hebben er uiteraard over gepraat, maar er zijn duizenden nieuwe documenten. We zijn die nog aan het analyseren en er is nog heel veel werk om de draagwijdte te onderzoeken", voegde Pompeo daar nog aan toe.

Lees meer: "Iran heeft geheim atoomprogramma"