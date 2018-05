Iran: "Deal blijft maar klaar om uranium te verrijken"

Iran houdt ook na de Amerikaanse terugtrekking vast aan het nucleaire akkoord van 2015. Het land houdt zich echter klaar om desnoods op korte termijn weer meer uranium te gaan verrijken, zo waarschuwde de Iraanse president Hassan Rouhani in een televisietoespraak.

"We zullen niet toelaten dat Trump deze psychologische oorlog wint", aldus Rouhani, die nog opmerkte dat "de VS steeds getoond hebben dat ze hun engagementen nooit nakomen". "In plaats van een akkoord met zes staten hebben we er nu een met vijf."

Meer uranium verrijken

Rouhani waarschuwde dat Iran zijn verrijking van uranium desnoods snel weer kan opdrijven.

"Ik heb het Iraanse Agentschap voor Atoomenergie opgedragen om paraat te staan om te starten met de verrijking van uranium op industriële schaal. We zullen enkele weken wachten en overleggen met onze bondgenoten die vasthouden aan het JCPOA (de Iran-deal)", aldus Rouhani. "Alles hangt af van onze nationale belangen."

Nieuw overleg

Concreet wil de Iraanse president nu snel overleg met China, Rusland en de Europese onderhandelingspartners, om het verdere verloop te bespreken.