Iraanse minister van Buitenlandse Zaken landt plots op G7-top

De Iraanse minster van Buitenlandse Zaken Mohamamd Javad Zarif is vanmiddag totaal onverwacht aangekomen in Biarritz (Frankrijk), waar de leiders van de G7 samenzitten. Een vliegtuig van de Iraanse overheid landde deze namiddag op de luchthaven van de Zuid-Franse badstad en Teheran bevestigt dat het wel degelijk om Zarif gaat. Volgens het Elysée zal hij praten met de Franse buitenlandminister. Een ontmoeting met de Amerikanen zou niet voorzien zijn.

Zarif was vrijdag nog in Parijs bij de Franse president Emmanuel Macron om te praten over het nucleaire akkoord, dat de VS in mei heeft opgezegd. Dat leidde tot verhoogde spanningen tussen Iran, de VS en Groot-Brittannië, onder meer in de Straat van Hormuz, een belangrijke scheepvaartroute voor petroleumtankers in de Golf.

