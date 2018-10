Iraanse geheime dienst zou aanslag in Denemarken gepland hebben

De Iraanse inlichtingendienst zou een aanslag hebben gepland in Denemarken. De tijdelijke sluiting van bruggen en de opschorting van de veerbootdiensten naar de buurlanden Duitsland en Zweden maakten eind september deel uit van een grootschalige politieoperatie in een poging de plot te verijdelen, zei het hoofd van de Deense binnenlandse inlichtingendienst PET, Finn Borch Andersen. "We hebben hier te maken met een ongewone en, naar onze mening, zeer ernstige zaak", zei hij. "We hebben te maken met de Iraanse geheime dienst die een aanslag plant op Deense bodem", klinkt het.

Een Noorse staatsburger met Iraanse roots zit in verband met de geplande aanslag sinds 21 oktober in voorlopige hechtenis. Hij wordt ervan beschuldigd de Iraanse geheime dienst de mogelijkheid te hebben gegeven om in Denemarken actief te zijn. Bovendien zou hij betrokken geweest zijn bij de planning van de poging tot aanslag. De man ontkent alles.

Volgens de PET was het doelwit een groep Iraniërs die in Denemarken wonen en zich inzetten voor de onafhankelijkheid van de Iraanse regio rond de stad Ahwa. Maar de arrestatie van de verdachte heeft het gevaar voor hen niet weggenomen, zei Borch Andersen.

Drie van hen hebben in deze zaak speciale politiebescherming gekregen. In het onderzoek wordt ook nagegaan of de groep Iraanse bannelingen mogelijk in Denemarken strafbare feiten heeft gepleegd. Concreet gaat het om de beschuldiging van terrorisme in verband met een aanslag in Iran op 22 september met 25 doden.

