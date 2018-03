Inval bij Cambridge Analytica

Britse speurders zijn gisteren binnengevallen in de kantoren van het omstreden bedrijf Cambridge Analytica in Londen. Dat meldt het persbureau Reuters. De huiszoeking kadert in het onderzoek naar het privacyschandaal rond dat bedrijf en de Amerikaanse sociaalnetwerksite Facebook.

Ongeveer twintig onderzoekers voerden de huiszoeking uit in de hoofdkantoren van Cambridge Analytica in het centrum van Londen. De toezichthouder Information Commissioner's Office (ICO) kreeg kort daarvoor de toestemming van een rechter om een inval te doen en had gezegd snel actie te zullen ondernemen.

Cambridge Analytica speelde een rol in de verkiezingscampagne van de Amerikaanse president Donald Trump en zou persoonlijke informatie van miljoenen Facebookgebruikers hebben gebruikt om er kiezersprofielen mee te maken, zonder dat ze daarvoor toestemming hadden gegeven. De bewuste Facebookgebruikers kregen gerichte advertenties en artikels die Trump populairder moesten maken.

#DeleteFacebook

Intussen heeft Elon Musk besloten om de Facebookprofielen van Tesla en SpaceX te verwijderen uit protest tegen het schandaal. Musk zou naar eigen zeggen zelf niet eens geweten hebben dat zijn bedrijven een account hadden op de sociaalnetwerksite.

I didn’t realize there was one. Will do. — Elon Musk (@elonmusk) 23 maart 2018

Bekijk ook: