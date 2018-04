Interventie tegen Syrië? "Opties op tafel, nog geen beslissing"

"Alle opties liggen op tafel, de finale beslissing is nog niet genomen." Dat heeft de woordvoerster van het Witte Huis gezegd na de dreiging van de Amerikaanse president Donald Trump over een mogelijke militaire interventie tegen het Syrische regime. Zijn oorlogstaal komt er na de aanval met chemische wapens in het land van afgelopen weekend.

Trump waarschuwde gisteren via Twitter al dat er raketten op Syrië zullen worden afgevuurd. "Rusland belooft elke raket die op Syrië wordt afgevuurd neer te schieten. Zet je schrap, Rusland, want ze zullen komen, mooi en nieuw en 'slim'", aldus de Amerikaanse president. "Je moet geen partner zijn met een beest dat met gas doodt, zijn volk doodt en ervan geniet!"

(Lees verder onder de tweet)

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!