Internationale klimaattop in Poolse Katowice van start

Staats-en regeringsleiders komen samen in het Poolse Katowice voor de VN-klimaatconferentie COP24 die vandaag van start gaat. Ons land is vertegenwoordigd door federaal minister van Energie Marghem (MR).

De deelnemende landen zullen in Polen proberen om een bindend kader af te spreken om het Klimaatakkoord van Parijs in praktijk om te zetten. Intussen is ook duidelijk dat de ambities ernstig moeten worden opgeschroefd, dus zullen de deelnemers elkaar proberen te overtuigen om strengere doelstellingen in te dienen. Europa stapt met een voorstel voor klimaatneutraliteit in 2050 naar de rest van de wereld, maar dat werd nog niet afgeklopt door de lidstaten.

Het is intussen drie jaar geleden dat in Parijs werd afgesproken om de opwarming van de aarde onder 2 graden en liefst onder 1,5 graad te houden. De deelnemende landen - of in ons geval: de EU - legden er hun ambities voor onder meer CO2-uitstoot op tafel. Er werd ook afgesproken om elke vijf jaar nieuwe, strengere, doelen in te dienen.

Bindend kader

Op de Klimaatconferentie van Katowice zullen de deelnemers proberen een bindend kader af te spreken om elkaars doelstellingen tegen het licht te houden en te berekenen tot welke opwarming ze leiden. Aanvankelijk leek het Poolse voorzitterschap zich tevreden te stellen met een akkoord over dat zogenaamde 'rulebook', maar intussen stelt het zich ambitieuzer op en stuurt het ook aan op een aanscherping van de doelstellingen.

Positieve sfeer

"In Parijs werd er van uitgegaan dat de landen pas in 2023 aangescherpte doelstellingen zouden indienen", zegt Peter Wittoeck, de Belgische onderhandelaar in Katowice. "Door de grote urgentie werd dat vervroegd naar 2020." De indruk dat het voluntarisme van Parijs deze keer veraf is - door de houding van bijvoorbeeld de VS en Brazilië - is volgens hem niet correct. "Tijdens de voorbereidende sessie op deze conferentie, in september, was er een positieve sfeer. De voorzitters van de conferentie hebben daar een mandaat gekregen om zelf een tekstvoorstel te doen voor een akkoord, dat is uitzonderlijk."

Klimaatneutraal tegen 2050

De Europese Unie trekt naar Parijs met een voorstel om klimaatneutraal te worden tegen 2050. "Maar dat is nog geen bindende doelstelling, het gaat om een voorstel van de commissie", waarschuwt Wittoeck. "De Europese lidstaten moeten hun akkoord nog geven."

11.11.11, de koepel van de Noord-Zuidbeweging, brengt intussen in herinnering dat de rijkere landen in Parijs ook hebben afgesproken om tegen 2020 minstens 100 miljard dollar per jaar te besteden aan klimaatfinanciering voor de ontwikkelingslanden. Volgens cijfers van de OESO zou er in 2017 54,5 miljard dollar zijn gespendeerd. "Alle rijke landen moeten in Katowice extra engagementen op tafel leggen", stelt 11.11.11. "Duitsland beloofde bijvoorbeeld al 1,5 miljard euro. Wij vragen dat ook België zo snel mogelijk een nieuw engagement formuleert, dat stijgt zoals internationaal afgesproken."

Klimaatwet in België?

WWF pleit voor een klimaatwet in België, die voorkomt dat de opeenvolgende legislaturen de langetermijndoelstelling uit het oog verliezen. Die moet volgens de milieuorganisatie bindende doelstellingen voor de uitstoot bevatten.