Instorting viaduct Genua: 42 doden bevestigd

Na de instorting van een snelwegbrug in het Italiaanse Genua zijn nu al zeker 42 doden geteld. Dat heeft de openbare aanklager Francesco Cozzi gezegd aan de televisiezender RaiNews24. "Op dit moment hebben we weet van 42 doden, waaronder drie minderjarigen", aldus Cozzi. Hij benadrukt dat het gaat om een voorlopige slachtofferbalans.

Een eerdere balans maakte melding van 38 doden en verschillende vermisten. Volgens de autoriteiten zijn er 16 gewonden, van wie 12 er erg aan toe zijn. De bergingswerken op de plaats van het drama gaan intussen onverminderd voort. Volgens de snelweguitbater was er geen reden om aan te nemen dat de brug zou instorten.

De 'Ponte Morandi', een tolbrug op de A10, stortte gisteren omstreeks 11.30 uur in tijdens een zwaar onweer. Auto's die op dat moment op de brug reden vielen zo'n vijftig meter naar beneden. Het zou gaan om 30 tot 35 wagens en drie zware voertuigen.

Minderjarigen

Er kwam een heuse reddingsactie op gang, en de hulpdiensten gingen de hele nacht op zoek naar slachtoffers tussen het puin. De dodentol staat nu op 35, onder wie ook drie minderjaren van 8, 12 en 13 jaar oud. Alle dodelijke slachtoffers waren inzittenden van wagens.

Toch zal het dodental volgens de hulpdiensten naar alle waarschijnlijkheid nog oplopen, sommige bronnen binnen de hulpdiensten vrezen tot wel 200 slachtoffers. Daarom werd iedereen opgeroepen om te komen werken in de ziekenhuizen. Bij het incident vielen 16 gewonden, onder wie enkele zwaargewonden.

de verwarring blijft groot rond aantal slachtoffers ramp #PonteMoranti #Genua officiële bronnen variëren van 31 doden tot 40 doden, off-the-record bronnen bij hulpdiensten vrezen in slechtste scenario tot 200 slachtoffers #VTMNIEUWS pic.twitter.com/CGuVNSUuyA — Robin Ramaekers (@ramaekers_robin) August 15, 2018

Toestand

Als snel werd de toestand van de brug als oorzaak van de instorting gezien. Zo zou een ingenieur in 2016 al hebben gewaarschuwd dat de onderhoudskosten van de brug veel te hoog opliepen. Hij pleitte er toen voor om de brug af te breken.

"De brug is een van de belangrijkste knooppunten in Italië", wist VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers gisteren al te vertellen. "Er wordt opgeroepen om Genua te vermijden."

Geen probleem

Toch was er volgens snelweguitbater Autostrade per l'Italia geen probleem. "De instorting is voor ons totaal onverwacht en onvoorspelbaar, rekening houdend met de uitgevoerde monitoring", klinkt het.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini beloofde alvast om de schuldigen te vinden en hen te straffen. Op dit moment is nog niet alle gevaar geweken, want volgens het Italiaanse persagentschap ANSA staat een ander deel van de brug nu nog op instorten.

