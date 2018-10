Indonesisch vliegtuig met 188 inzittenden neergestort

Een passagiersvliegtuig van de Indonesische lagekostenmaatschappij Lion Air is gecrasht, enkele minuten nadat het was opgestegen op de internationale luchthaven van Jakarta. Volgens de autoriteiten is er geen teken van overlevenden, na een urenlange zoektocht naar overlevenden. Enkele lichamen zijn ook al geborgen.

Het vliegtuig verdween in de buurt van Karawang in de provincie West-Java. De piloot van de Boeing 737 had gevraagd om naar de luchthaven terug te keren vanwege een onbekend technisch probleem.

Het vliegtuig crashte om 6.20 uur (plaatselijke tijd), een tiental minuten na het opstijgen van de internationale luchthaven in Jakarta, in zee. De binnenlandse vlucht was op weg naar Pangkal Pinang op het eiland Bangka.

Duikers proberen het wrak te bereiken dat op een diepte van ongeveer 35 meter zou liggen, zegt Muhammad Syaugi, hoofd van de reddingsdiensten. De families van de inzittenden komen massaal aan op de luchthaven van Jakarta.

(Meer onder de video)

Lion Air werd in 1999 opgericht. De luchtvaartmaatschappij, die moderne toestellen gebruikt van producenten Boeing en Airbus, groeide sterk de afgelopen jaren. De maatschappij vliegt hoofdzakelijk binnen Indonesië. Lion Air zou een vloot hebben van een honderdtal toestellen.