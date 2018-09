Indonesië getroffen door tsunami: gigantische golf richt ware ravage aan

Indonesië is getroffen door een tsunami. Volgens de overheid zouden er verscheidene steden geraakt zijn, waaronder Palu en Donggala. Beelden op sociale media tonen hoe een gigantische golf het land overspoelt en een ware ravage aanricht. Er is nog geen duidelijkheid over mogelijke slachtoffers en schade.

Volgens een woordvoerder van een speciaal crisiscentrum dat werd opgericht zouden huizen gewoon weggeveegd zijn en zijn er hele families vermist. Communicatie is onmogelijk doordat de infrastructuur is vernield. De invallende duisternis - het is in Jakarta 5 uur later dan in België - bemoeilijkt hulpacties.

Chaotisch

De situatie is momenteel chaotisch, zo zegt Dwikorita Karnawati, directeur van het Indonesische meteorologisch instituut BMKG. “Mensen rennen rond op straat en gebouwen zijn ingestort”, verklaarde ze.

Eerder vandaag trof een zware aardbeving het Indonesische eiland Celebes (Sulawesi). Dat gebeurde omstreeks 12.44 uur Belgische tijd. De beving had een kracht van 7,5 volgens het Amerikaanse geofysische instituut USGS en vond plaats op een diepte van 10 kilometer, zo’n 80 kilometer voor de kust. Door het tsunami-alarm dat hierop volgde, vluchtten heel wat bewoners naar hogergelegen plaatsen. (lees hieronder verder)

Enkele uren eerder had een eerste beving in dezelfde regio aan minstens één persoon het leven kostte. Voorlopig zijn er geen berichten over mogelijke slachtoffers van de tweede aardbeving.

Ring van Vuur

Indonesië bevindt zich op de zogenaamde Pacifische Ring van Vuur, die bekendstaat om zijn geregelde aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Er zijn ongeveer 130 actieve vulkanen in het land.