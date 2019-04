India organiseert grootste verkiezingen ooit

Maar liefst 900 miljoen Indiërs trekken vanaf vandaag naar de stembus om een nieuw parlement samen te stellen. Huidig premier Narendra Modi probeert een nieuwe ambtstermijn van vijf jaar af te dwingen, maar zijn meerderheid hangt aan een zijden draadje.

De verkiezingen voor de 'Lok Sabha', vergelijkbaar met de Kamer van Volksvertegenwoordigers in België, zijn een een gigantische onderneming. Er zijn in totaal 900 miljoen stemgerechtigden, wat meer is dan de volledige bevolking van de Europese Unie, de VS en Australië samen. De verkiezingscommissie (ECI) heeft bijna een miljoen stembureaus opgezet.

Vijf weken

De hele stembusslag in de grootste democratie ter wereld duurt maar liefst vijf weken. De verkiezingen worden verspreid over zeven fases, tussen donderdag 11 april en zondag 19 mei. De bekendmaking van de uitslag wordt op 23 mei verwacht.

Centraal bij de verkiezingen staat de positie van de huidige Indiase premier Narendra Modi. Vijf jaar geleden haalde hij met zijn hindoe-nationalistische BJP (Bharatiya Janata Party) dankzij een oproep tot verandering 282 van de 543 zetels binnen. Het was voor het eerst in dertig jaar dat één enkele partij een absolute meerderheid wist binnen te halen in de Lok Sabha. Samen met zijn alliantiepartners kwam de coalitie zelfs uit op 336 zetels.

Gandhi

Maar die duidelijke meerderheid staat nu zwaar onder druk. Afhankelijk van de peiling, zal de nodige score van 272 zetels nipt gehaald of nipt gemist worden door de alliantie. De belangrijkste tegenstand voor Modi komt van de Congrespartij. Die partij was sinds de onafhankelijkheid van India in 1947 maar uiterst zelden in de oppositie verzeild geraakt, maar in 2014 werd een historisch zware nederlaag geleden. De partij zakte toen van 206 naar 44 zetels, een absoluut dieptepunt.

De Congrespartij wordt tijdens de verkiezingen opnieuw aangevoerd door een lid van de 'dynastie' Nehru-Gandhi. Huidig partijleider Rahul Gandhi is namelijk de zoon van ex-premier Rajiv Gandhi, de kleinzoon van gewezen eerste minister Indira Gandhi en de achterkleinzoon van Jawaharlal Nehru, de eerste premier van India. Met de erg populaire Priyanka Gandhi is de voorbije maanden bovendien nog een nieuw lid van dezelfde familie op de voorgrond getreden.