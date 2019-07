Incidenten met balorige jongeren in zwembaden volgen elkaar in sneltempo op in Duitsland

Naar schatting 400 jongeren, voornamelijk jonge mannen, hebben zaterdag een gezin in een zwembad in Düsseldorf belaagd. Gisteren moest de politie een tweede keer tussenkomen en ging het zwembad opnieuw voortijdig dicht. En het blijkt geen uitzonderlijk geval. De afgelopen dagen kwam het meermaals tot incidenten her en der in zwembaden verspreid over Duitsland.

Een zwembadbezoek zou tijdens deze zomerse dagen verkoeling moeten brengen, maar de jongste tijd leidt het nogal eens tot oververhitting. Beste voorbeeld hiervan: het jammerlijke voorval in Düsseldorf.

Zaterdag waren in het ‘Rheinbad’ in Düsseldorf een aantal jongeren al enige tijd luidruchtig en overlastgevend bezig. Toen een van de jongens een gezin dreigde fysiek lastig te vallen, werd hij door de Turkse vader van het gezin weggeduwd. Daarop keerden de jongeren zich specifiek tegen dit ene gezin. Tijdens de steeds feller wordende discussie over en weer groeide de groep jongeren ‘uit solidariteit’ uit tot enkele honderden.

Volgens de politie ging het voornamelijk om jongeren van Noord-Afrikaanse of Arabische origine, zo meldde de gerenommeerde krant Die Welt. Agenten moesten pepperspray inzetten om de gemoederen te bedaren. De uitbater besliste om het zwembad voortijdig te sluiten. Maar gisteren kwam het opnieuw tot incidenten nadat vijf jongeren een toegangsverbod hadden genegeerd. Opnieuw verklaarden honderden jongeren zich solidair en gedroegen zich vervolgens agressief en respectloos. De politie werd opgetrommeld om de gemoederen te bedaren en het zwembad sloot opnieuw voortijdig. Niemand raakte gewond.

“Dat is de eerste keer dat we het zwembad niet wegens een onweer, maar wegens een andere reden hebben moeten ontruimen”, verklaarde uitbater Ralf Merzig. Al had men wel al eerder vastgesteld dat het risico op conflicten en agressiviteit in de loop der jaren was toegenomen.

50 weerspannigen

De gebeurtenissen in Düsseldorf zijn de laatste in een lange rij.

Zaterdagavond escaleerde een ruzie tussen badgasten en personeel in een zwembad in Stuttgart. Drie jongeren weigerden om het zwembad te verlaten. De politie werd opgetrommeld, waarop 50 personen zich weerspannig gedroegen.

Gisterenavond kwam het volgens de politie tot “tumultueuze toestanden” in Bad Sobernheim toen een badmeester het zwembad kortstondig wenste te sluiten na de controle van de waterkwaliteit. Mensen die nog aan het aanschuiven waren aan de kassa, verschaften zich toch toegang tot het zwembad waarna agenten moesten tussenkomen.

Bewakingsagenten

En in een zwembad in Essen viel vorige maandag een groep jonge mannen twee badmeesters en een jong meisje aan. De stad verdubbelde daarop het aantal bewakingsagenten aan het zwembad.

In Hessen waren er woensdag relletjes aan een zwemvijver. Omdat het op een gegeven moment te druk werd, besloot men om de toegang tijdelijk af te sluiten. Daarop probeerden 200 mensen het complex binnen te dringen. Wachtenden gooiden met stenen en beschimpten de veiligheidsdiensten.

Het verbond van Duitse badmeesters klaagt al langer de toegenomen agressiviteit in openbare zwembaden aan. “Wat we de laatste jaren meemaken, is verschrikkelijk”, zegt voorzitter Peter Harzheim. “Het is een trieste ontwikkeling. Het woord respect had vroeger duidelijk een andere betekenis dan nu.”