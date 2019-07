“Ik was ook op ground zero”, de bizarre 9/11-uitspraken van Donald Trump

Tijdens een persconferentie over nieuwe financiële steun aan 9/11-hulpverleners vertelde Donald Trump dat hij “samen met hen” op ground zero was. Een uitspraak die hij al eens eerder deed, maar ook zelf al meerdere keren heeft tegengesproken. Het is één van de vele vreemde pogingen van Trump om de aanslagen van 11 september ook een beetje rond hem te doen draaien.

De bizarre uitspraken van Trump rond de aanslagen in New York zie je in deze video:

Op de dag van de aanslagen zei Trump tijdens een telefonisch interview aan 9 News dat hij vanuit zijn Trump Tower de hele aanslag heeft kunnen meevolgen. Iets wat heel moeilijk is, aangezien die locatie geen duidelijk zicht kon geven op de Twin Towers.

Tijdens datzelfde gesprek liet hij ook meerdere keren vallen dat, nu de twee torens er niet meer zijn, één van zijn gebouwen opnieuw de hoogste van Manhattan is.

Tijdens een campagnespeech in 2015 had hij het dan weer over een dansende menigte die vierde dat de torens gevallen waren, en dat hij het hele tafereel vanuit New Jersey had gezien, dus niet Manhattan.

Haters en verliezers

Maar zijn meest opvallende uitspraak viel op Twitter, waarin hij de “haters en verliezers” feliciteerde op 11 september.