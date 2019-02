“Ik mis Disneyland”: Pierre (13) zit vast in Syrië nadat zijn vader hem meenam om voor IS te vechten

In 2014 veroverde IS grote delen van Syrië en Irak en nam de controle over het leven van 11 miljoen mensen over. Op het hoogtepunt reisden meer dan 41.000 buitenlanders uit tachtig landen naar de regio om zich bij de groep aan te sluiten. Naar schatting was twaalf procent van hen minderjarig. Net zoals deze Franse jongen, Pierre (13) die met zijn vader en broers naar Syrië trok en nu niets liever wil dan naar huis gaan en Disneyland bezoeken.

De broers van Pierre hebben de gevechten niet overleefd. De jongen zelf wordt momenteel in een detentiecentrum ondergebracht. Hij wil niets liever dan zijn verleden te vergeten en terug te keren naar zijn moeder en familie in Frankrijk. Daarmee wil hij graag samen naar Disneyland gaan. Maar Pierre valt onder verantwoordelijkheid van de Franse overheid en wordt net als vele anderen aan zijn lot overgelaten. Het is dus niet duidelijk wanneer hij in Syrië weg zal raken.