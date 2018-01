Ijsberenjong sterft in Zoo Berlijn

Een ijsbeerwelp die 26 dagen geleden geboren werd in de Berlijnse zoo Tierpark is gestorven. Op nieuwjaarsdag verkeerde het dier nog in goede gezondheid, maar vanmorgen zagen de verzorgers via de bewakingscamera dat het niet meer bewoog.

"We wisten dat de mortaliteit bij jonge dieren de eerste weken erg hoog is, maar toch zijn we neerslachtig en maakt het ons verdrietig", klinkt het bij verzorger Florian Sickes. "We moeten nu de beelden van de bewakingscamera evalueren en wachten op het autopsieverslag", zei dierentuindirecteur Andreas Knieriem.

De kleine ijsbeer zou normaal gezien in de lente aan het publiek voorgesteld worden. De dood van het diertje is opnieuw slecht nieuws voor mama Tonja. Fritz, een andere welp van haar die geboren werd in november 2016, stierf onverwacht in maart vorig jaar. Hij was de eerste ijsbeerwelp die in het Duitse dierenpark geboren werd in 22 jaar.

