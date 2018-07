Ierse piloten Ryanair willen nog 2 dagen staken

De Ierse piloten van lowcostmaatschappij Ryanair worden opgeroepen om ook op 20 en 24 juli het werk neer te leggen. Dat meldt de pilotenvakbond IALPA. Vandaag werd al gestaakt door een aantal piloten. Er werden 30 van de 290 geplande vluchten geschrapt.

Volgens de vakbond was er gisteren enige vooruitgang in de gesprekken met de directie, maar kwam het niet tot een akkoord. Daarom worden de nieuwe stakingsdagen aangekondigd. Het conflict draait onder meer over de manier waarop piloten over de andere Europese bases verdeelt.

Europese stakingen

Ook elders in Europa roert het personeel zich steeds meer tegen Ryanair. Zo kondigden vakbonden uit vier Europese landen, waaronder België, vorige week een gecoördineerde staking aan.

Op 25 en 26 juli zullen stewardessen en stewards van Ryanair het werk neerleggen in België, Portugal en Spanje. Italië doet ook mee op 25 juli. Ze willen betere arbeidsvoorwaarden en vragen dat vakbonden zouden worden erkend.

