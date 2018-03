Iedereen mag nu 'Crocs' maken in EU

Voortaan mag iedereen in de Europese Unie schoenen op de markt brengen die eruitzien als de bekende ‘Crocs’. Dat heeft het Gerecht van de Europese Unie beslist. Het bedrijf achter het schoeisel had merkbescherming aangevraagd voor het design, maar die aanvraag werd geweigerd.

Je kent het bedrijf Western Brands LLC wellicht niet, maar de kans is groot dat je hun schoenen wél kent: de Crocs springen dan ook in het oog met hun opvallend design. Het is precies dat design dat het bedrijf in Europa wou laten erkennen en beschermen, zodat geen enkel ander schoenenbedrijf dezelfde schoen op de markt kan brengen.

Ze stapten daarom naar het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie, maar die besloot om de erkenning niet toe te kennen. De reden? Ze voldoen niet aan de opgelegde voorwaarden. Het bedrijf ging tegen die beslissing in beroep, maar haalde ook daar zijn slag niet thuis.

Enkel design, niet naam

Concreet wil deze beslissing zeggen dat iedereen binnen de Europese Unie nu zo een schoen mag maken. Opgelet: het gaat hier alleen over het specifieke design.

“Je mag nu niet zomaar het logo of de naam van Crocs overnemen. Dan doe je aan namaak”, zegt woordvoerder van het Europees Hof, Stefaan Van der Jeught.

Het ontwerp van de schoen is wél beschermd in de Verenigde Staten.