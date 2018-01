Iedereen kan vandaag naar huis vanuit Alpen

Het ziet ernaar uit dat alle Vlamingen in de Alpen vandaag naar huis kunnen vertrekken. Dat liet VAB gisteravond weten aan VTM NIEUWS. Alleen in Zwitserland zijn er nog een aantal wegen afgesloten wegens lawinegevaar maar ook die zouden in de loop van de dag vrijgegeven worden.

Door de hevige sneeuwval van de laatste dagen werden veel skigebieden in de Alpen gesloten en heel wat wegen werden afgesloten. Duizenden wintersporters zaten er vast. Ook veel Vlamingen vreesden niet op tijd thuis te geraken voor het einde van de kerstvakantie.

Als alles goed gaat, zou iedereen vandaag toch naar huis kunnen vertrekken. Er worden wel nog problemen op de weg verwacht, want duizenden mensen moeten terug naar huis of naar de bergen.

In Frankrijk zal er vooral druk verkeer zijn rond Bourg-en-Bresse, een klassiek knelpunt voor wie uit Chamonix komt. En ook rond Moutiers verwachten ze veel verkeer. In Zwitserland moet je opletten aan de Gotthardtunnel. En ook in Oostenrijk kan het druk zijn, vooral dan bij de Lermoosertunnel die de verbinding maakt met Duitsland.

Bekijk ook: