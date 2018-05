Hulpoproep genegeerd, vrouw sterft

De dood van een jonge Française in Straatsburg eind december, zet Frankrijk in rep en roer. De vrouw had de noodcentrale gebeld, ze klaagde over buikpijn, maar werd niet ernstig genomen. Een paar uur later was ze dood. Haar familie heeft de opname van het telefoongesprek nu naar buiten gebracht.

Naomi Musenga (22) kreeg op 29 december hevige buikpijn. Ze belde de brandweer op, die haar doorschakelde naar de ambulancedienst. De persoon die ze aan de telefoon kreeg, reageerde echter erg kortaf.

“Als u me niet zegt wat er aan de hand is, hang ik op”, reageert de telefoniste wanneer de vrouw zegt dat ze hulp nodig heeft. Als Musenga antwoordt dat ze hevige buikpijn heeft, krijgt ze te horen dat ze beter een dokter kan bellen. Naomi Musenga antwoordt dat ze dat niet kan, omdat ze gaat sterven. “Maar u kunt wel naar de brandweer bellen? Ja u gaat sterven, op een dag, zoals iedereen”, is het antwoord.

Door de pijn krijgt Musenga nauwelijks gezegd wat ze voelt. De verantwoordelijke van de ambulancedienst verwijst haar door naar een dokter: “Overal pijn? Bel dan naar de doktersdienst op 0388 757575. Dat kan ik niet in uw plaats doen. En anders belt u maar naar uw behandelende arts, goed? Tot ziens.”

Naomi slaagt er nog in een ziekenwagen te laten komen. In het ziekenhuis krijgt Naomi twee keer een hartaanval en sterft ze. Verschillende van haar organen waren gestopt met functioneren.

De ziekenhuisgroep van Straatsburg is een intern onderzoek gestart. De minister van Volksgezondheid heeft een doorlichting gevraagd.