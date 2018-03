Hulpkonvooi op weg naar Oost-Ghouta

Een konvooi met humanitaire hulp is vandaag het zwaar belegerde Oost-Ghouta binnengereden, nabij de Syrische hoofdstad Damascus. Dat melden de Verenigde Naties. De Mensenrechtenraad van de VN eist ook een "dringend onderzoek" naar de jongste aanvallen op het rebellenbolwerk.

Het konvooi met medisch materiaal en met voedsel is de eerste hulp die het gebied bereikt sinds het begin van het militaire offensief midden februari.

Volgens een official van de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO) hebben Syrische militairen wel al een deel van het medische materiaal in beslag genomen, waaronder benodigdheden voor operaties en traumakits.

Een derde in handen

Strijdkrachten van het Syrische regime zouden intussen een derde van het rebellenbolwerk controleren. Het Syrische leger probeert het gebied al twee weken te heroveren uit handen van de rebellen en zou zich nu op ongeveer twee kilometer van Duma bevinden, een grote stad in Oost-Ghouta.

Het offensief gaat gepaard met zware bombardementen en beschietingen. Volgens de VN zijn daarbij al ruim 700 mensen gestorven. Afgelopen nacht alleen al zouden minstens veertien burgers zijn omgekomen bij nieuwe raids van het regeringsleger.

Dringend onderzoek

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties eist daarom een onderzoek naar de “bombardementen op burgers" en het veronderstelde "gebruik van chemische wapens" in Oost-Ghouta.

De 47 leden tellende raad deed dit met 29 stemmen tegen vier bij veertien onthoudingen. Wie de mensenrechten heeft geschonden, moet vervolgd worden, aldus de resolutie.