Hulp moet Oost-Ghouta vroegtijdig verlaten

Het hulpkonvooi dat gisteren het belegerde rebellengebied Oost-Ghouta kon bereiken, heeft dat na negen uur moeten verlaten. De goederen konden niet volledig gelost worden. De Syrische regering zette haar lucht- en grondoffensief gewoon verder en nam het overgrote deel van de medische bevoorrading van het konvooi in beslag.

Het door Rusland gesteunde Syrische leger veroverde de afgelopen dagen meer dan een derde van Oost-Ghouta. Volgens de Verenigde Naties zitten er 400.000 mensen vast in het gebied, en was er al een tekort aan voedselvoorraden en medische benodigdheden voor de start van de aanval twee weken geleden.

Vroegtijdig Ghouta verlaten

"Het team is veilig, maar gezien de veiligheidssituatie is er besloten om voorlopig terug te gaan. Ze hebben zoveel mogelijk uitgeladen in de gegeven omstandigheden", zei Iolanda Jaquemet, de woordvoerster van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC), vanuit Genève.

Een andere bron vertelde aan Reuters dat tien van de veertig vrachtwagens het gebied onaangeroerd verlieten. Bovendien beval de regering om zeventig procent van de medische benodigdheden uit het konvooi te halen. Het ging volgens een medewerker van de Wereldgezondheidsorganisatie om erg noodzakelijk materiaal als insulinespuiten en chirurgische kits.

