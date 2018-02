Huishoudproducten even vervuilend als auto’s

De chemicaliën in huishoudproducten, zoals shampoo of schoonmaakproducten, veroorzaken ongeveer evenveel luchtvervuiling als auto's. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Colorado.

Boosdoener zijn de vluchtige organische stoffen (VOC's), die in combinatie met zonlicht ozonvervuiling veroorzaken. Deze stoffen interageren ook met andere chemicaliën, waarbij fijn stof ontstaat dat schadelijk is voor de longen.

Volgens de onderzoekers is de hoeveelheid VOC's die momenteel in de atmosfeer terechtkomt door het gebruik van huishoudproducten, nagenoeg even groot als de vervuiling door transport. Dat is opmerkelijk, want het overgrote deel van ruwe olie gaat naar motorbrandstoffen en slechts een klein deel, zo'n vijf procent, naar chemicaliën die gebruikt worden in bijvoorbeeld deodorant, pesticiden of lijm.

Auto's steeds schoner

De auteur van de studie, Brian McDonald, wijst erop dat de transportsector de jongste jaren alsmaar "schoner" is geworden. Wetenschappers hadden de VOC-uitstoot uit huishoudproducten tot nu toe zwaar onderschat, terwijl ze de uitstoot door wagens dan weer bijna de helft hoger hadden ingeschat, klinkt het.

Bovendien worden de meeste van deze huishoudproducten binnenshuis gebruikt, wat de gezondheidsrisico's nog groter maakt. De onderzoekers menen dat er strengere regelgeving nodig is.