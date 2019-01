Huis van Afgevaardigden stemt voor beëindiging shutdown, maar einde niet in zicht

Het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten, waar de Democraten intussen in de meerderheid zijn, heeft twee maatregelen goedgekeurd om uit de budgettaire impasse te raken die een deel van de Amerikaanse overheid verlamt. Maar ze hebben niet de steun van president Donald Trump, die een muur eist aan de grens met Mexico, en de maatregelen dreigen dus te sneuvelen in de Senaat, waar de Republikeinen een meerderheid vormen.

Het Huis keurde twee voorstellen goed die in tijdelijke financiering voorzien. De getroffen overheidsdiensten zouden daardoor kunnen heropenen, in afwachting van een compromis over de aanpak van illegale immigratie.

Trump is tegen

Maar het Witte Huis is fel gekant tegen de maatregelen. De financiering van de bouw van een grensmuur maken er geen deel van uit. De fractieleider van de Republikeinen in de Senaat zegt dat hij de stemming over de shutdown pas op de agenda plaatst als Trump groen licht geeft. Het is Trump die uiteindelijk de wetten moet afkondigen.