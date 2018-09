Een acht maanden zwangere vrouw werd samen met haar dochter (4) en haar zoon (8) gered tijdens een overstroming na de doortocht van storm Florence in de VS. De familie, die ook de vader van de kinderen, een 60-jarige oom en een hond bevat, dobberde al vier uren lang rond op boomstronken in het water. Ondanks dat de gezinsleden dachten dat ze niet meer gevonden konden worden, hebben de hulpdiensten van Florida hen gered.