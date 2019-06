Hongkong stelt omstreden uitleveringswet uit

Na de massaprotesten in Hongkong tegen een omstreden wet die uitleveringen aan China mogelijk zou maken, gaat Hongkong de wet uitstellen. Dat heeft bestuursvoorzitster Carrie Lam zaterdagnamiddag (lokale tijd) aangekondigd.

Het omstreden wetsontwerp van de pro-Chinese regering zou het mogelijk maken om criminelen uit te leveren aan landen waarmee geen uitleveringsverdrag werd gesloten. Daardoor zouden inwoners van Hongkong voortaan ook door de Chinese overheid berecht kunnen worden.

Critici waarschuwden dat de Chinese justitie niet onafhankelijk is en dient als instrument voor politieke vervolging. Ook bestaat er risico op folteringen en mishandelingen. Zondag zou opnieuw een protestmars plaatsvinden.

Hongkong, dat momenteel ongeveer 7 miljoen inwoners telt, was tot 1997 ruim 150 jaar in het bezit van het Verenigd Koninkrijk. Toen droegen de Britten het gebied over aan China, waarbinnen het nu nog steeds een eigen wettelijk en bestuurlijk systeem heeft. Tegenstanders van de nieuwe uitleveringswet vrezen voor de autonomie van Hongkong.