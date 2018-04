Hongaren massaal op straat tegen Orban

Tienduizenden mensen hebben gisterenavond in Boedapest betoogd tegen de afbouw van de rechtsstaat en de democratie onder de rechtse regering van het EU-land. Onder het motto 'wij zijn de meerderheid' eisten de betogers een nieuwe telling van de stemmen die bij de parlementsverkiezingen van 8 april werden uitgebracht, alsook een wijziging van het kiesrecht en de garantie op persvrijheid.

Tot de manifestatie was opgeroepen door activisten die niet gebonden zijn aan partijen. Bij de verkiezingen haalde de rechtsnationale partij Fidesz van premier Viktor Orban 49,9 procent van de stemmen, zo maakte de kiescommissie bekend.

Fidesz krijgt daarmee 134 van de 199 zetels in het parlement, een tweederdemeerderheid waarmee de grondwet kan worden gewijzigd. De voorbije dagen namen de berichten toe dat zich bij de telling van de stemmen in ettelijke stemlokalen onregelmatigheden in het voordeel van Fidesz hadden voorgedaan.