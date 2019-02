Hongaarse premier Orban wil vrouwen met veel kinderen belonen

De Hongaarse premier Viktor Orban wil de vrouwen in zijn land overtuigen om meer kinderen te krijgen. Volgens hem ligt daar de oplossing voor het dalende geboortecijfer in Hongarije. Orban wil daarom belastingvoordelen geven aan vrouwen met een grote kroost.

Het geboortecijfer in het Oost-Europese land lag in 2016 op 1,45 kinderen per vrouw. Om een antwoord te bieden op dat lage aantal wil de Hongaarse premier gezinnen met veel kinderen belonen. "Dit is het antwoord op het dalende geboortecijfer, niet migratie", aldus Orban zondag tijdens zijn jaarlijkse toespraak voor de natie.