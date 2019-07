Honderden geëvacueerd na uitbarsting Peruaanse vulkaan

De Peruaanse autoriteiten hebben honderden mensen geëvacueerd in het zuiden van het land, nadat een vulkaan in de regio vandaag as spuwde na twee explosies.

De evacuatie volgt na een waarschuwing van het geofysische instituut van Peru (ICP). Dat raadde aan om de alarmfase code oranje af te kondigen. Ubinas bevindt zich in de regio Moquega, op 1.250 kilometer ten zuiden van Lima.

Het is de eerste keer dat de vulkaan weer actief is sinds de uitbarsting van 2017. Er ontstond gisteren een rookwolk van zo'n zes kilometer.