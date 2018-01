Honderdduizenden betogers tegen Trump

Verspreid over de Verenigde Staten zijn precies één jaar na de inauguratie van Donald Trump honderdduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen hun president. Vooral in metropolen als New York, Los Angeles, Boston, Denver, Philadelphia en Washington kwamen grote mensenmassa's op de been. Veel betogers dragen opnieuw roze gebreide mutsen, een verwijzing naar de vrouwenmarsen van vorig jaar met honderdduizenden demonstranten.

In zowat 250 steden in de VS kwamen mensen op straat uit protest tegen Trump. In New York namen volgens het stadsbestuur meer dan 120.000 betogers deel aan een mars door de stad, volgens de politie gaat het om 200.000. De Democratische burgemeester Bill de Blasio uitte in een speech ook kritiek op de president. "Je kan een land niet leiden als je het verdeelt", luidde het onder meer.

Hollywoodsterren

Niet alleen in de Big Apple, maar ook onder meer in Washington, Chicago en Philadelphia lieten tienduizenden manifestanten zich horen en zien. De grootste opkomst werd echter gemeld in Los Angeles. De burgemeester van de Californische stad schatte de massa op maar liefst 500.000. In Los Angeles voegden ook Hollywoodsterren als Scarlett Johansson, Eva Longoria en Viola Davis zich bij de protesten.

"Mooi weer vandaag"

Op Twitter probeerde Trump een draai te geven aan de manifestaties. "Overal in het land mooi weer vandaag, een perfecte dag voor alle vrouwen om een mars te houden. Ga nu naar buiten en vier de historische mijlpalen en ongeziene economische successen en welvaartcreatie die in de laatste twaalf maanden hebben plaatsgevonden. De laagste vrouwenwerkloosheid in 18 jaar!"