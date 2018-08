Tommy de pitbull werd in Amerika in een vuilniscontainer gegooid. Een toevallige voorbijganger hoorde de hond huilen en hielp het dier eruit. Tommy had verschillende poten en zijn bekken gebroken. De Amerikaanse politie is nu op zoek naar de dader van de mishandeling en belooft tot duizend dollar voor nuttige tips. Met Tommy gaat intussen alles goed, hij wordt momenteel goed verzorgd en zoekt een nieuwe thuis.