Hond stikt op vlucht in handbagageruimte

Een hond die tijdens een vlucht van United Airlines meer dan drie uur in de handbagageruimte zat, is overleden. En dat nadat een stewardess had beslist dat de hond niet in de bagageruimte onderin het vliegtuig mocht zitten.

In een antwoord aan CNN noemt United Airlines het “een tragisch ongeval. We nemen de volledige verantwoordelijkheid en betuigen ons medeleven aan de eigenaars. We onderzoeken wat er gebeurd is om te voorkomen dat het ooit nog gebeurt."

United laat huisdieren toe op het vliegtuig als ze in een transportbox onder de stoel passen. Toch besliste de stewardess dit keer dat het dier in de bagageruimte bovenin het ruim moest geplaatst worden. Waarom is niet helemaal duidelijk.

Niet enige

De vlucht van Houston na La Guardia in New York, die 3,5 uur duurde, werd het beestje fataal en het overleed. Het afgelopen jaar overleden 24 dieren op vluchten in de VS, 18 van die dieren vlogen met United.

