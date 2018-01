Homohuwelijk nu officieel in Australië

Vanaf vandaag kunnen holebikoppels in Australië eindelijk trouwen. Vlak na middernacht stapten tientallen koppels al in het huwelijksbootje. Vorige maand waren er al een aantal huwelijken, maar dat waren uitzonderingen.

De wet werd al een maand geleden gestemd. Maar als je wil trouwen in Australië, is er verplicht een maand bedenktijd voor een het huwelijk mag doorgaan. Er waren een aantal uitzonderingen die vorige maand al trouwden, bijvoorbeeld als één van de partners ziek was, maar de meeste moesten toch wachten tot vandaag.

Vlak na middernacht waren er dan ook tientallen koppels die stonden te popelen om elkaar het jawoord te geven. Onder meer atleten Craig Burns en Luke Sullivan.

Australië is het 25ste land dat het holebihuwelijk toelaat. In ons land is het homohuwelijk al mogelijk sinds 2003. België was daarmee het tweede land, na Nederland, om de wetgeving in te voeren.