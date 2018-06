Hoe reageren ze in VS op ontmoeting?

De ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is voor Trump ook een poging om succes te boeken bij zijn eigen bevolking. “En dat is hem gelukt”, vertelt VTM NIEUWS-correspondente in de Verenigde Staten, Greet De Keyser. “Meer dan 72 procent van de Amerikanen vond het een goed idee dat hun president samen zat met Kim Jong-un.”

“Iets meer dan drie maanden geleden stonden we nog dicht bij een nucleair treffen. Die spanning is momenteel weg, beide leiders zitten aan tafel. En er zou toch wel ergens een resultaat moeten komen. Of dat vandaag zal zijn, valt te betwijfelen. Maar vermoedelijk komt er een tijdslijn, waarin delen van een mogelijk akkoord besproken zullen worden.”

“De Amerikanen reageren alleszins positief op het gesprek”, gaat De Keyser verder. “Meer dan 72 procent van de Amerikanen vond het een goed idee dat Trump samen zat met Kim. Natuurlijk komt er ook kritiek, vooral vanuit democratische hoek. Zij vinden dat Trump ook moet praten met Kim over mensenrechten, omdat de Noord-Koreaan een dictator is die er niet voor terugdeinst mensen om het leven te laten brengen.”