Hoe radicaal kiezen Italianen vandaag?

Hoe radicaal kiezen de Italianen voor verandering? Dat is de grote vraag bij de parlementsverkiezingen die vandaag plaats hebben. Door het migratieprobleem wordt een ruk naar rechts verwacht, mede onder druk van oudgediende Silvio Berlusconi. En daarnaast is het vooral uitkijken naar het resultaat van de Vijfsterrenbeweging, die het klassieke politieke landschap overhoop wil gooien.

Om zeven uur vanochtend werden de stembureaus voor de parlementsverkiezingen geopend. Zowat 51 miljoen Italianen, van wie ruim vier miljoen in het buitenland, moeten de 630 zitjes van de Kamer en de 315 Senaatszetels toekennen. Zij hebben daarvoor nog de tijd tot 23.00 uur.

In de loop van de nacht volgen de eerste exitpolls. Voor het officiële eindresultaat is het wachten tot morgenochtend. De nieuw verkozen parlementskamers zullen pas op 23 maart hun eerste zitting houden.

Maandenlange coalitiegesprekken?

De parlementsverkiezingen zullen naar verwachting geen duidelijke winnaar opleveren, waardoor Italië vermoedelijk maandenlange coalitiegesprekken te wachten staat. De enige manier om die impasse te vermijden, is dat het rechtse bondgenootschap van Forza Italia, de partij van oud-premier Silvio Berlusconi, de xenofobe Lega en de Fratelli d'Italia een parlementaire meerderheid behaalt.Berlusconi is 81 jaar maar door een veroordeling wegens fraude kan hij geen gooi doen naar een vierde ambtstermijn als premier.

De grootste individuele partij wordt allicht de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S). De grote favoriet is Luigi Di Maio, amper 31 jaar oud, en kopman van de partij.

Schade beperken

Voorts is het uitkijken hoeveel verlies de tot nu toe regerende Democratische Partij (PD) incasseert en hoeveel kleinere partijen de kiesdrempel van drie procent overstijgen. Ex-premier Matteo Renzi (PD) probeert de schade zoveel mogelijk te beperken.

Opkomst?

“Er zijn peilingen die zeggen dat maar de helft van de Italianen hun stem zullen komen uitbrengen omdat ze het politieke circus beu zijn", zegt VTM NIEUWS-journalist Jelle Frencken, die de verkiezingen opvolgt in Rome. "Dat merkten we ook de afgelopen dagen toen we met jongeren gingen praten, die zeiden dat ze niet de moeite deden om te gaan stemmen, omdat het toch altijd dezelfde partijen zijn die aan de macht komen", zeggen ze.