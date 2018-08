Hoe kon de Morandibrug instorten?

Een groot deel van de Morandibrug in Genua stortte vandaag in, mogelijk door felle regens die de structuur van de brug hebben aangetast. Maar hoe is zoiets mogelijk?

De Morandibrug werd geopend in 1967, maar er waren al snel problemen mee: in de jaren 80 waren al grote herstellingswerken nodig en ook de laatste jaren waarschuwden specialisten dat de brug gammel was. Toch blijft het de vraag waardoor ze nu opeens is ingestort. En de vraag is ook of zoiets ook bij ons kan gebeuren.

Zorgenkind

Het Morandiviaduct werd gebouwd door de Italiaanse ontwerper Riccardo Morandi en voor het eerst gebruikt in het jaar 1967 - 51 jaar geleden. De brug zelf heeft een lengte van 1.128 meter en een maximale hoogte van 100 meter. Het wegdek zelf hangt op 45 meter. Indrukwekkende cijfers, al bleek de brug zelf al van bij het begin een zorgenkind.

VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers is onderweg naar Genua. Twee jaar geleden waren er al fundamentele problemen met viaduct. “De draagstructuur was toen absoluut niet in orde”, zegt Robin Ramaekers. “De renovatiewerken waren niet meer dan oplapwerken."

"Pijler 11 werd enkele jaren geleden aangepakt en nu stond op de planning om ook pijlers negen en tien aan te pakken", zegt Prof. Ir. Arch. Wim Hoeckman, Afdeling bouwkunde VUB. "Net pijler negen is vandaag ingestort."

Onverwacht

"De instorting is voor ons totaal onverwacht en onvoorspelbaar, rekening houdend met de uitgevoerde monitoring", zegt Stefano Marigliani, regionaal directeur van snelweguitbater Autostrade per l'Italia, aan de krant Corriere della Sera.

Volgens Marigliani "was er absoluut geen enkele reden om aan te nemen dat de brug gevaarlijk was". De constructie werd regelmatig onderhouden, klinkt het. Onderhoudswerkzaamheden die in 2016 begonnen zijn, waren bijna afgerond.

De snelweguitbater gebruikt naar eigen zeggen "de modernste middelen" om de veiligheid van de constructie te controleren. Er werden reflectometrische tests uitgevoerd om de binnenkant van het beton te controleren. "Bij de laatste testen van begin 2017 kwamen geen problemen aan het licht", zegt Marigliani.

Rekenfouten van architect Verschillende Italiaanse media voeren een ingenieur op die in 2016 waarschuwde dat de onderhoudskosten van de brug de pan uit swingden. "Die brug is een vergissing, vroeg of laat moet ze afgebroken worden, maar ik weet niet wanneer", zei ingenieur Antonio Brencich toen. Hij maakte gewag van rekenfouten en zei dat architect Riccardo Morandi verkeerd inschatte wat met de structuur van gewapend beton na verloop van tijd zou gebeuren./p>

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft zijn programma in allerijl gewijzigd en bezoekt momenteel de plaats van de ramp.