H&M biedt excuses aan na "racistische foto"

H&M heeft zich geëxcuseerd voor de “racistische foto” die ze op hun webshop geplaatst hadden. De winkelketen kwam gisteren onder vuur te liggen voor een foto waarop een zwart jongetje te zien is dat een trui draagt met de tekst ‘Coolest monkey in the jungle’. Op Twitter werd de foto bestempeld als ongepast en racistisch.

Gisteren werd op Twitter felle kritiek geuit op winkelketen H&M nadat er een foto op hun Britse webshop verscheen van een zwart jongetje in een groene trui met het opschrift ‘Coolest monkey in the jungle’.

Het was een columnist van ‘The New York Times’ die de foto opmerkte. Hij postte een screenshot op Twitter met de tekst: ‘Have you lost your damned minds?!’. De tweet werd massaal gedeeld. De meesten noemden de foto ongepast, beledigend of racistisch. Hier en daar werd zelf opgeroepen tot een boycot.

(Lees verder onder de tweet)

. @hm, have you lost your damned minds?!?!?! pic.twitter.com/EYuCXLZtv3 — Charles M. Blow (@CharlesMBlow) 8 januari 2018

Drie varianten De trui is in Groot-Brittannië beschikbaar in drie varianten. De oranje versie met opschrift ‘Mangrove jungle survival expert’ en de blauwe versie zonder opschrift worden door blanke jongens gedragen op de website.

Het bedrijf heeft de foto intussen verwijderd. In een verklaring aan CNN liet een woordvoerder weten dat het bedrijf zijn excuses aanbiedt aan iedereen die aanstoot heeft genomen aan de foto. Op de Nederlandse en Belgische webshops is de trui niet te koop.