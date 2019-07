Hittegolf bedreigt Notre-Dame: “Gewelfde plafonds van kathedraal kunnen instorten”

Sinds de brand in april is de Notre-Dame zwaar beschadigd, maar nu doemt er een nieuwe bedreiging op: de hittegolf. In Parijs kan het vandaag 42 graden worden. De hoofdarchitect van de Notre-Dame vreest dat de gewelfde plafonds kunnen instorten.

Op 15 april leed het bouwwerk enorme schade door een brand. Ook de daaropvolgende bluswerken deden de constructie geen goed.

Hitte en vocht zijn de grootste vijanden van de beschadigde kathedraal. Philippe Villeneuve, de hoofdarchitect voor historische gebouwen in Frankrijk, houdt dan ook zijn hart vast nu het kwik in de Franse hoofdstad extreem hoog oploopt.

“Ik maak me grote zorgen over de hittegolf. De kathedraal liep al enorme schade op door de brand - het beroemde gebinte van eeuwenoude balken werd verwoest - maar ook het bluswater veroorzaakte bijkomende schade”, verklaarde hij aan persbureau AP. Het metselwerk is verzadigd met water.

Door de recordtemperaturen drogen de stenen muren van het majestueuze bouwwerk snel uit en dat vormt mogelijk een grote bedreiging.

“Als de voegen van het metselwerk daardoor hun samenhang verliezen, kan het gewelf ineens gaan meegeven”, legde hij uit aan persbureau AP. En dan dreigt instortingsgevaar.

Maar voorlopig lijkt alles nog onder controle. Uit gegevens van tientallen sensoren in de kathedraal blijkt dat de constructie vooralsnog standhoudt en niet verder achteruitgaat.

Vorige week kregen cameraploegen samen met de Franse minister van Cultuur, Franck Riester, nog een rondleiding in de Notre-Dame. De minister is door de overheid belast met de restauratie van de kathedraal.