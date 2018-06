Historisch: Trump en Kim schudden handen

De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hebben dinsdag met een handdruk geschiedenis geschreven in Singapore. De handdruk was te zien op livebeelden die de media verspreidden. Trump en Kim ontmoetten elkaar voor een reeks Noord-Koreaanse en Amerikaanse vlaggen. De twee wisselden enkele woorden uit en poseerden voor de camera's, alvorens samen weg te wandelen. Ook had Trump een schouderklopje op overschot voor de Noord-Koreaan.

Het is de eerste keer dat een zittende Amerikaanse president een ontmoeting heeft met een Noord-Koreaanse leider. Voor hun gesprekken van start gingen, namen beide leiders al even het woord. "Het was niet gemakkelijk om hier te geraken", zei Kim, met behulp van een tolk, aan de verzamelde wereldpers. "Oude praktijken en vooroordelen hebben ons tegengewerkt, maar we hebben ze allemaal overwonnen, en we zijn hier vandaag."

Trump verklaarde dan weer dat hij er zeker van is dat hij een "formidabele relatie" zal hebben met Kim Jong-un.