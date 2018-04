Historisch: Kim Jong-un steekt grens met Zuid-Korea over

Kim Jong-un is vannacht om 2.30 uur (9.30 uur lokale tijd) over de grens met Zuid-Korea gewandeld. Hij is de eerste Noord-Koreaanse leider die de grens naar het zuiden oversteekt sinds het einde van de oorlog in 1953. Het historische moment werd live uitgezonden.

Aan de overkant van de demarcatielijn stond de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in Kim op te wachten. "Aangename kennismaking", zei Moon, terwijl beide leiders elkaar de hand schudden. Op verzoek van Kim staken ze daarna hand in hand ook samen even de grens naar Noord-Korea over, om vervolgens terug over de drempel naar het zuiden te wandelen. Daar stond een erehaag hen op te wachten.

Historische top

Moon en Kim houden op dit moment een top over de situatie op het Koreaanse schiereiland, die historisch genoemd kan worden. "Het is de eerste keer dat de Noord-Koreaanse leider zich op Zuid-Koreaans territorium begeeft. Er waren eerder wel al twee ontmoetingen tussen de Korea’s, in 2000 en 2007, maar dan telkens in de Noord-Koreaanse hoofdstad", verduidelijkt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers.

Vredesakkoord?

De grote verwachting van deze ontmoeting is dat het eindelijk zou kunnen komen tot een vredesakkoord. "Noord- en Zuid-Korea verkeren sinds de wapenstilstand van 1953 nog steeds in een staat van oorlog. De hoop is dat men op zijn minst uit deze ontmoeting kan komen met een vredesakkoord om daarop verder te bouwen en te denken aan een mogelijke toekomstige hereniging van Noord en Zuid", zegt Ramaekers.

In de aanloop naar de top kondigde Pyongyang al aan dat het zijn kernproeven en rakettentests zou beëindigen. Het nucleaire programma van Noord-Korea is namelijk de grootste bron van spanning tussen beide landen. Die bekendmaking werd op scepticisme onthaald door experts, die twijfelen aan de reële bedoelingen van Kim Jong-un.

De twee leiders zouden alvast "serieuze en eerlijke gesprekken hebben gevoerd over de manier om het Koreaanse schiereiland te denucleariseren, permanente vrede tot stand te brengen en Noord-Zuid-Koreaanse relaties te ontwikkelen". Op het einde van de top komt er een gezamenlijke verklaring, maar daar wordt momenteel nog aan gewerkt.

Openhartig gesprek

Het officiële Noord-Koreaanse staatspersagentschap gaf gisteren bij het vertrek van Kim vanuit Pyongyang alvast aan dat hij "openhartig met Moon Jae-in zal discussiëren over alle kwesties die zich voordoen bij het verbeteren van de inter-Koreaanse betrekkingen en het bereiken van vrede, welvaart en hereniging van het Koreaanse schiereiland".

De eigenlijke gesprekken tussen Moon en Kim zijn op dit moment bezig. Daarna zullen beide leiders apart lunchen om vervolgens samen een herdenkingsboom te planten. Om 18.30 uur lokale tijd (11.30 uur onze tijd) zal het duo dineren en een afscheidsceremonie bijwonen.

Lopende bodyguards

Ondertussen zijn er ook grappige beelden opgedoken van bodyguards die naast de wagen van Kim Jong-un lopen. De Noord-Koreaanse leider keerde terug naar Noord-Korea voor zijn lunch. Hij werd daarvoor begeleid door twaalf bodyguards die noodgedwongen moesten beginnen lopen.