Historisch: Geen Castro als president in Cuba

Miguel Diaz-Canel is verkozen tot de nieuwe president van Cuba. Na zes decennia komt er een einde aan het tijdperk van de Castro's.

De 57-jarige Diaz-Canel was de enige kandidaat bij de verkiezingen vandaag. Met een verpletterende 603 op 604 stemmen gaf het parlement haar goedkeuring, en hij krijgt nu een mandaat van vijf jaar.

Sinds 2013 is Diaz-Canel de tweede man in de Cubaanse regering en kwam in de afgelopen jaren beetje bij beetje aan de zijde van de 86-jarige president Raul Castro. Met Diaz-Canel aan het roer, krijgt Cuba voor het eerst in zestig jaar een leider die de revolutie in 1959 niet heeft meegemaakt.

Raul Castro nam tijdelijk de macht over toen de gezondheidstoestand van zijn broer in 2006 verslechterde, maar in 2008 werd hij president. Acht jaar later stierf Fidel op 90-jarige leeftijd.