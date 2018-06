Historisch akkoord: wat staat er wél en niet in?

Het was een ontmoeting voor in de geschiedenisboeken. Donald Trump is de eerste zittende president van de Verenigde Staten die samen met een Noord-Koreaanse leider een akkoord sluit. Daarin staat de belofte om de Korea’s volledig vrij te maken van kernwapens. Maar hoe precies en hoe snel, daar is nog het raden naar.

“We tekenen dadelijk een heel belangrijk document”, benadrukt Trump net voor het historische moment. “Het is heel omvattend, we hebben een goede tijd gehad samen, onze relatie is erg goed.” Ook de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un neemt het woord ‘historisch’ in de mond. “Vandaag hebben we een historische ontmoeting gehad”, vulde Kim aan. “We hebben beslist het verleden achter ons te laten, en we gaan een historisch document ondertekenen. De wereld zal grote veranderingen zien.”

Hernieuwde relatie

Dat de twee leiders een overeenkomst tekenen, is op zich al historisch. In het document staan geen grote nieuwe verbintenissen. Het is vooral een intentieverklaring waarbij de twee partijen afspreken dat ze een hernieuwde relatie willen opbouwen.

Denuclearisatie

Volgens Trump zal Noord-Korea nu snel denucleariseren. “Dat proces gaan we zeer snel opstarten”, zegt de president. “Dit had eigenlijk lang geleden al moeten gebeuren. Het had lang geleden al opgelost moeten zijn. Maar we zijn het nu aan het oplossen”, voegt Trump daaraan toe. “Iedereen kan oorlog voeren, maar alleen de moedigsten sluiten vrede.”

Maar het gaat verder dan denuclearisatie. De twee landen zullen nu gesprekken opstarten over vier verschillende onderwerpen:

Een vredevolle relatie tussen beide landen

Vrede tussen de twee Korea’s

Nucleaire ontwapening

Uitwisseling van krijgsgevangen

Raketmotoren

De Amerikaanse president zei ook dat de Noord-Koreaanse leider beloofd heeft om een grote testsite voor raketmotoren te vernietigen. Die belofte staat niét in de gezamenlijke verklaring die Kim en Trump na hun gesprekken hebben ondertekend. "We gingen daarmee akkoord nadat het akkoord was getekend", aldus Trump. "Er is geen beperking op wat Noord-Korea kan doen, wanneer het kernwapens opgeeft", zei Trump ook nog.

Niet veel nieuwigheden

De ontmoeting en het feit dat ze een akkoord gesloten hebben mag dan wel historisch zijn, in de verklaring zelf staan niet bijzonder veel nieuwigheden. “Eigenlijk is dit bijna hetzelfde als wat we eind april al te horen kregen na de top tussen Noord- en Zuid-Korea”, legt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers uit vanuit Singapore, waar de twee leiders elkaar hebben ontmoet.

Sancties blijven bestaan

Bovendien blijven de internationale sancties tegen Noord-Korea voorlopig bestaan. Wellicht staat daarover niets in de verklaring omdat er ook niets in staat over het verifieerbaar en onomkeerbaar weghalen van nucleaire wapens. "Als er niets op papier staat over het verdwijnen van het nucleair arsenaal van Noord-Korea, zal er ook niets over papier komen over het afzwakken van sancties”, voegt Ramaekers daaraan toe.

Troepen blijven

Ook de troepen van de Amerikanen blijven momenteel nog in Zuid-Korea. De gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea – de ‘war games’ – worden voorlopig wél stopgezet. Dat zal de Verenigde Staten "heel wat geld besparen", zegt Trump. De president beklemtoonde dat die 'war games' "provocatief" zijn en dus ongepast om tijdens de onderhandeling te houden.

Het akkoord dat nu werd gesloten, kan als basis dienen om de volgende stappen te zetten. Na vandaag stoppen de onderhandelingen tussen beide landen dan ook niet. Zo heeft Trump Kim al uitgenodigd op het Witte Huis en werkt een team van de president nog voort aan de onderhandelingen. "Stap voor stap zal het nu moeten evolueren naar wat uiteindelijk het einddoel moet zijn: vrede tussen Noord- en Zuid-Korea én een volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland."

