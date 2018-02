Hevigste sneeuwval in 100 jaar in Moskou

Moskou kreunt onder de sneeuw. Het zou gaan het om de hevigste sneeuwval in honderd jaar in de Russische hoofdstad. Er zijn zeker al vijf gewonden gevallen. Een autobestuurder kwam om toen een elektriciteitsleiding op zijn motorkap terechtkwam.

In 24 uur tijd viel in Moskou 43 centimeter sneeuw. Dat is meer dan de helft van wat er gemiddeld in een maand tijd valt. Het voorbije weekend werd dan ook meer dan 1,2 miljoen kubieke meter sneeuw uit de straten van Moskou verwijderd.

Door de massa's sneeuw moesten veel autobestuurders overschakelen op het openbaar vervoer. Burgemeester Sergej Sobjanin gaf de raad mee om niet de weg op te gaan. Kinderen hoeven niet naar school te gaan en veel vluchten op de luchthavens hebben vertraging. In de regio rond Moskou zitten duizenden mensen zonder stroom.