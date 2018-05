Hevige brand in Duitse Europa-Park

In het Duitse pretpark Europa-Park woedt een hevige brand in het Nederlandse themagebied Batavia. De woordvoerder van het park maakte dat zelf bekend op Twitter. Er vielen geen gewonden.

Op Twitter verschenen al verschillende foto's en meldingen van de brand. Die zou iets voor 19.00 uur deze avond uitgebroken zijn. De brandweer is op dit moment de brand aan het blussen. Over de precieze omstandigheden is nog niets bekend.

Het Duitse themapark bevindt zich op zo'n vijftig kilometer onder Straatsburg.

Man will entspannt Euromir fahren und dann das:#Europapark pic.twitter.com/9FsfOTXuIR — JustDontDoIt \ッ/ (@SwaggyDude33) 26 mei 2018