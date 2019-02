Hevige brand in Bangladesh: 70 doden

Zeker 70 personen zijn om het leven gekomen bij een gigantische brand, die verschillende gebouwen in het oude stadsgedeelte van de Bengaalse hoofdstad Dakha in de as legde. In dat stadsdeel waren er ook opslagplaatsen voor chemische producten, volgens de brandweer.

Tientallen personen kwamen in de val te zitten, toen ze er niet slaagden om te vluchten voor de vlammen in door files verlamde smalle straatjes. "Ik hoorde een grote explosie. Ik draaide me om en zag de hele straat in brand vliegen, die vol stond met voertuigen en riksja's. Er waren overal vlammen", zei een handelaar uit de wijk, Haji Abdul Kader, van wie de winkel vernietigd werd terwijl hij snel een boodschap ging doen. Hijzelf raakte gewond.

Een verantwoordelijke van de brandweer, Mahfuz Riben, zegt dat er zeker 70 personen zijn omgekomen. Het hoofd van de nationale brandweer, Ali Ahmed, waarschuwt dat de balans nog kan oplopen. Mogelijk ligt een gasfles aan de oorzaak van de brand. Het vuur kon zich snel verspreiden in een gebouw waar chemische producten opgeslagen lagen.

De brand sloeg vervolgens over naar vier naburige gebouwen, waar ook chemische producten waren opgeslagen.