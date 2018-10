Het lijkt wel alsof dit bos ademt

Een Canadees bos in de provincie Québec lijkt wel te ademen. Het bosoppervlak gaat omhoog en omlaag als gevolg van de hevige wind.

Een voorbijganger kon beelden maken van het ademende bos. Het is niet de eerste keer dat het fenomeen voorkomt. Door de sterke wind bewegen de bomen in het bos. Doordat het bos vooral uit jonge bomen bestaat, hebben die wortels in de zachte, vooral uit mos bestaande, ondergrond. Die grond wordt door de bomen omhoog getrokken en dat veroorzaakt de opwaartse bewegingen.